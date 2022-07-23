Чому корисно їсти огірки щодня: п'ять причин

Цей овоч добре смакує в салатах, а тому влітку в раціоні багатьох людей присутні огірки. Користь їхня велика, але не всі здогадуються, чому ці овочі потрібно їсти щодня. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Огірки містять чимало поживних речовин, які необхідні нашому організму. До їхнього складу входять: вітамін B, тіамін, рибофлавін, клітковина, вітамін К, рослинний білок, пантотенова кислота, вітамін С, глюкоза, жири, калій, марганець, кальцій, магній, ніацин, цинк, фолієва кислота, вітаміни B5 та B6.

Як пише видання Foodrfitness, в половині склянки нарізаного огірка можна знайти 0,3 грама клітковини, 1,9 грама вуглеводів, 0,3 грама рослинного білка. А тому на день достатньо з'їдати всього лише один огірок, щоб повністю наситити організм необхідними речовинами.

Як та коли правильно їсти огірки

Перед тим, як додати огірки до свого щоденного раціону, варто звернути увагу на одну особливість: ці овочі допомагають перетравлювати інші продукти. Але самі вони перетравлюються доволі довго.

Не забудьте перед вживанням ретельно помити огірок. Якщо ви купили овоч в магазині чи на ринку, тверду шкірку краще очистити. Якщо ж ви зірвали його на своєму городі і впевнені, що він не був оброблений хімікатами - можна їсти зі шкіркою. Тим більше, що лікарі стверджують - саме в ній міститься найбільше рослинного білка та клітковини.

Безпосередньо перед сном огірки їсти не рекомендовано. Це пов'язано з тим, що вони довго перетравлюються. Краще перекусити овочем за 20-30 хвилин перед обідом. Тоді ваш організм швидше насититься і ви не будете переїдати. Також не варто їсти огірки перед сніданком натщесерце. Калій та магній, які є в їхньому складі, можуть призвести до різкого зниження артеріального тиску.

Огірки: користь популярних овочів

Огірки: користь / Фото: pixabay.com

Якщо говорити про корисні властивості огірків, то їх досить багато:

вітаміни А, В та С, які входять до їхнього складу, підвищують працездатність організму та покращують імунітет;

огірки здатні заповнити дефіцит води в організмі на 95%;

в них міститься магній, калій та кремній, а тому вони допомагають покращити вигляд шкіри;

цей овоч багатий на клітковину, а ось калорій в ньому дуже мало, що робить його ідеальним продуктом для схуднення;

завдяки особливій речовині - стеролу - огірки допомагають контролювати рівень холестерину;

фермент ерепсин, який можна знайти в огірках, здатний покращити травну систему;

за допомогою води з організма виводяться шлаки, токсини, а ще очищається кров;

огірковий сік рекомендовано пити хворим на виразку шлунка, гастрит;

цей овоч допомагає підтримувати рівень сечової кислоти в організмі, а тому нирки залишаються здоровими;

огірки контролюють діабет, тому що здатні знижувати рівень холестерину;

в огірках присутній мінерал діоксид кремнію, завдяки якому нігті та волосся виглядають здоровішими;

завдяки цим овочам можна слідкувати за здоров'ям ясен, а ще вони допомагають позбутися головного болю;

огірки можуть вирішити різні шкірні проблеми, зокрема, екзему Давуда;

їх використовують для усунення неприємного запаху з рота - для цього шматочок огірка кладуть під язик;

завдяки великій кількості фосфору, огірки підтримують гормональний баланс.

П'ять причин їсти огірки щодня