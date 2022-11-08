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Почему полезно есть огурцы каждый день: пять причин

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
3 мин
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Почему полезно есть огурцы каждый день: пять причин

Почему нужно есть каждый день огурцы: польза этих популярных овощей / Фото: Pexels

Этот овощ хорошо подходит в салатах, а поэтому летом в рационе многих людей присутствуют огурцы. Польза их велика, но не все догадываются, почему эти овощи нужно есть каждый день. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Огурцы содержат немало питательных веществ, необходимых нашему организму. В их состав входят: витамин B, тиамин, рибофлавин, клетчатка, витамин К, растительный белок, пантотеновая кислота, витамин С, глюкоза, жиры, калий, марганец, кальций, магний, ниацин, цинк, фолиевая кислота, витамины B5 и B6.

Как пишет издание Foodrfitness, в половине стакана нарезанного огурца можно найти 0,3 г клетчатки, 1,9 г углеводов, 0,3 г растительного белка. А потому на день достаточно съедать всего один огурец, чтобы полностью насытить организм необходимыми веществами.

Как и когда правильно есть огурцы

Перед тем, как добавить огурцы в свой ежедневный рацион, следует обратить внимание на одну особенность: эти овощи помогают переваривать другие продукты. Но сами они перевариваются довольно долго.

Не забудьте перед употреблением тщательно помыть огурец. Если вы купили овощи в магазине или на рынке, твердую кожицу лучше очистить. Если же вы сорвали его на своем огороде и уверены, что он не был обработан химикатами – можно есть с кожурой. Тем более что врачи утверждают — именно в ней содержится больше всего растительного белка и клетчатки.

Непосредственно перед сном огурцы есть не рекомендуется. Это связано с тем, что они долго перевариваются. Лучше перекусить овощем за 20-30 минут перед обедом. Тогда ваш организм быстрее насытится, и вы не будете переедать. Также не стоит есть огурцы перед завтраком натощак. Находящиеся в их составе калий и магний могут привести к резкому снижению артериального давления.

Огурцы: польза популярных овощей

Огурцы: польза / © pixabay.com
Огурцы: польза / Фото: pixabay.com

Если говорить о полезных свойствах огурцов, то их достаточно много:

  • витамины А, В и С, входящие в их состав, повышают работоспособность организма и улучшают иммунитет;
  • огурцы способны восполнить дефицит воды в организме на 95%;
  • в них содержится магний, калий и кремний, поэтому они помогают улучшить вид кожи;
  • этот овощ богат клетчаткой, а вот калорий в нем очень мало, что делает его идеальным продуктом для похудения;
  • благодаря особому веществу – стеролу – огурцы помогают контролировать уровень холестерина;
  • фермент ерепсин, который обнаруживается в огурцах, способен улучшить пищеварительную систему;
  • с помощью воды из организма выводятся шлаки, токсины, а также очищается кровь;
  • огуречный сок рекомендовано пить больным язвой желудка, гастрит;
  • этот овощ помогает поддерживать уровень мочевой кислоты в организме, поэтому почки остаются здоровыми;
  • огурцы контролируют диабет, потому что способны снижать уровень холестерина;
  • в огурцах присутствует минерал диоксид кремния, благодаря которому ногти и волосы выглядят здоровее;
  • благодаря этим овощам можно следить за здоровьем десен, а еще они помогают избавиться от головной боли;
  • огурцы могут решить разные кожные проблемы, в частности, экзему Давуда;
  • их используют для устранения неприятного запаха изо рта – для этого кусочек огурца кладут под язык;
  • благодаря обилию фосфора, огурцы поддерживают гормональный баланс.

Пять причин есть огурцы каждый день

  1. Увлажнение организма – очень важно потреблять достаточное количество жидкости, особенно в жару. Однако источником воды могут стать не только напитки. Огурцы – идеальные овощи для увлажнения, ведь они содержат 95% воды.
  2. Эти овощи помогут в борьбе с прыщами – поскольку они положительно влияют на пищеварение и лишают запоров, прыщи начинают исчезать.
  3. Огурцы против рака – в их состав входят полифенолы и лигналы, которые помогают снизить риск заболеть некоторыми видами рака. В частности, это касается рака шейки матки и молочной железы.
  4. Похудение и лишение лишнего веса – из-за большого количества клетчатки и воды, огурец помогает контролировать вес. А еще эти овощи долго перевариваются, поэтому вы дольше остаетесь сытыми. Однако следует помнить, что натощак огурцы есть нельзя. Поэтому утром лучше сбрызгивать их небольшим количеством лимонного сока.
  5. Обеспечение крепких костей благодаря большому количеству витамина К, который необходим для того, чтобы кальций лучше распределялся в организме, ежедневное употребление огурцов защищает от переломов костей и даже помогает провести профилактику остеопороза.

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Дата публикации
Просмотры
123к
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