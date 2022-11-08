Почему полезно есть огурцы каждый день: пять причин

Этот овощ хорошо подходит в салатах, а поэтому летом в рационе многих людей присутствуют огурцы. Польза их велика, но не все догадываются, почему эти овощи нужно есть каждый день. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Огурцы содержат немало питательных веществ, необходимых нашему организму. В их состав входят: витамин B, тиамин, рибофлавин, клетчатка, витамин К, растительный белок, пантотеновая кислота, витамин С, глюкоза, жиры, калий, марганец, кальций, магний, ниацин, цинк, фолиевая кислота, витамины B5 и B6.

Как пишет издание Foodrfitness, в половине стакана нарезанного огурца можно найти 0,3 г клетчатки, 1,9 г углеводов, 0,3 г растительного белка. А потому на день достаточно съедать всего один огурец, чтобы полностью насытить организм необходимыми веществами.

Как и когда правильно есть огурцы

Перед тем, как добавить огурцы в свой ежедневный рацион, следует обратить внимание на одну особенность: эти овощи помогают переваривать другие продукты. Но сами они перевариваются довольно долго.

Не забудьте перед употреблением тщательно помыть огурец. Если вы купили овощи в магазине или на рынке, твердую кожицу лучше очистить. Если же вы сорвали его на своем огороде и уверены, что он не был обработан химикатами – можно есть с кожурой. Тем более что врачи утверждают — именно в ней содержится больше всего растительного белка и клетчатки.

Непосредственно перед сном огурцы есть не рекомендуется. Это связано с тем, что они долго перевариваются. Лучше перекусить овощем за 20-30 минут перед обедом. Тогда ваш организм быстрее насытится, и вы не будете переедать. Также не стоит есть огурцы перед завтраком натощак. Находящиеся в их составе калий и магний могут привести к резкому снижению артериального давления.

Огурцы: польза популярных овощей

Огурцы: польза / Фото: pixabay.com

Если говорить о полезных свойствах огурцов, то их достаточно много:

витамины А, В и С, входящие в их состав, повышают работоспособность организма и улучшают иммунитет;

огурцы способны восполнить дефицит воды в организме на 95%;

в них содержится магний, калий и кремний, поэтому они помогают улучшить вид кожи;

этот овощ богат клетчаткой, а вот калорий в нем очень мало, что делает его идеальным продуктом для похудения;

благодаря особому веществу – стеролу – огурцы помогают контролировать уровень холестерина;

фермент ерепсин, который обнаруживается в огурцах, способен улучшить пищеварительную систему;

с помощью воды из организма выводятся шлаки, токсины, а также очищается кровь;

огуречный сок рекомендовано пить больным язвой желудка, гастрит;

этот овощ помогает поддерживать уровень мочевой кислоты в организме, поэтому почки остаются здоровыми;

огурцы контролируют диабет, потому что способны снижать уровень холестерина;

в огурцах присутствует минерал диоксид кремния, благодаря которому ногти и волосы выглядят здоровее;

благодаря этим овощам можно следить за здоровьем десен, а еще они помогают избавиться от головной боли;

огурцы могут решить разные кожные проблемы, в частности, экзему Давуда;

их используют для устранения неприятного запаха изо рта – для этого кусочек огурца кладут под язык;

благодаря обилию фосфора, огурцы поддерживают гормональный баланс.

Пять причин есть огурцы каждый день