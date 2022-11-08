Почему полезно есть огурцы каждый день: пять причин

Этот овощ хорошо подходит в салатах, а поэтому летом в рационе многих людей присутствуют огурцы. Польза их велика, но не все догадываются, почему эти овощи нужно есть каждый день. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Огурцы содержат немало питательных веществ, необходимых нашему организму. В их состав входят: витамин B, тиамин, рибофлавин, клетчатка, витамин К, растительный белок, пантотеновая кислота, витамин С, глюкоза, жиры, калий, марганец, кальций, магний, ниацин, цинк, фолиевая кислота, витамины B5 и B6.
Как пишет издание Foodrfitness, в половине стакана нарезанного огурца можно найти 0,3 г клетчатки, 1,9 г углеводов, 0,3 г растительного белка. А потому на день достаточно съедать всего один огурец, чтобы полностью насытить организм необходимыми веществами.
Как и когда правильно есть огурцы
Перед тем, как добавить огурцы в свой ежедневный рацион, следует обратить внимание на одну особенность: эти овощи помогают переваривать другие продукты. Но сами они перевариваются довольно долго.
Не забудьте перед употреблением тщательно помыть огурец. Если вы купили овощи в магазине или на рынке, твердую кожицу лучше очистить. Если же вы сорвали его на своем огороде и уверены, что он не был обработан химикатами – можно есть с кожурой. Тем более что врачи утверждают — именно в ней содержится больше всего растительного белка и клетчатки.
Непосредственно перед сном огурцы есть не рекомендуется. Это связано с тем, что они долго перевариваются. Лучше перекусить овощем за 20-30 минут перед обедом. Тогда ваш организм быстрее насытится, и вы не будете переедать. Также не стоит есть огурцы перед завтраком натощак. Находящиеся в их составе калий и магний могут привести к резкому снижению артериального давления.
Огурцы: польза популярных овощей
Если говорить о полезных свойствах огурцов, то их достаточно много:
- витамины А, В и С, входящие в их состав, повышают работоспособность организма и улучшают иммунитет;
- огурцы способны восполнить дефицит воды в организме на 95%;
- в них содержится магний, калий и кремний, поэтому они помогают улучшить вид кожи;
- этот овощ богат клетчаткой, а вот калорий в нем очень мало, что делает его идеальным продуктом для похудения;
- благодаря особому веществу – стеролу – огурцы помогают контролировать уровень холестерина;
- фермент ерепсин, который обнаруживается в огурцах, способен улучшить пищеварительную систему;
- с помощью воды из организма выводятся шлаки, токсины, а также очищается кровь;
- огуречный сок рекомендовано пить больным язвой желудка, гастрит;
- этот овощ помогает поддерживать уровень мочевой кислоты в организме, поэтому почки остаются здоровыми;
- огурцы контролируют диабет, потому что способны снижать уровень холестерина;
- в огурцах присутствует минерал диоксид кремния, благодаря которому ногти и волосы выглядят здоровее;
- благодаря этим овощам можно следить за здоровьем десен, а еще они помогают избавиться от головной боли;
- огурцы могут решить разные кожные проблемы, в частности, экзему Давуда;
- их используют для устранения неприятного запаха изо рта – для этого кусочек огурца кладут под язык;
- благодаря обилию фосфора, огурцы поддерживают гормональный баланс.
Пять причин есть огурцы каждый день
- Увлажнение организма – очень важно потреблять достаточное количество жидкости, особенно в жару. Однако источником воды могут стать не только напитки. Огурцы – идеальные овощи для увлажнения, ведь они содержат 95% воды.
- Эти овощи помогут в борьбе с прыщами – поскольку они положительно влияют на пищеварение и лишают запоров, прыщи начинают исчезать.
- Огурцы против рака – в их состав входят полифенолы и лигналы, которые помогают снизить риск заболеть некоторыми видами рака. В частности, это касается рака шейки матки и молочной железы.
- Похудение и лишение лишнего веса – из-за большого количества клетчатки и воды, огурец помогает контролировать вес. А еще эти овощи долго перевариваются, поэтому вы дольше остаетесь сытыми. Однако следует помнить, что натощак огурцы есть нельзя. Поэтому утром лучше сбрызгивать их небольшим количеством лимонного сока.
- Обеспечение крепких костей благодаря большому количеству витамина К, который необходим для того, чтобы кальций лучше распределялся в организме, ежедневное употребление огурцов защищает от переломов костей и даже помогает провести профилактику остеопороза.