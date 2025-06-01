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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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273
Время на прочтение
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РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье

Россия нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, повлекшие разрушение и пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье .

Об этом сообщил в сообщении в социальных сетях глава ОВА Запорожской области Иван Федоров.

В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.

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