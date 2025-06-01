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- Украина
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РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье
Россия нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, повлекшие разрушение и пожар.
Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье .
Об этом сообщил в сообщении в социальных сетях глава ОВА Запорожской области Иван Федоров.
В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.