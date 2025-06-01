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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 1 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Запорожье;

  • Пригород Харькова;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  • Самар/р-н (Днепропетровщина);

  • Запорожье;

  • Полтовщина;

  • Черкасщина;

  • Днепр;

  • Харьков;

  • Черкассы/р-н;

  • Вилково (Одесщина);

  • Канев (Черкащина);

Изюм/р-н (Харьковщина).

Мониторинговые каналы ожидают количество российских дронов около 110 штук.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, возможно ли окончание войны в результате переговоров.

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