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Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 1 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
Запорожье;
Пригород Харькова;
Шостка/р-н (Сyмщина);
Самар/р-н (Днепропетровщина);
Запорожье;
Полтовщина;
Черкасщина;
Днепр;
Харьков;
Черкассы/р-н;
Вилково (Одесщина);
Канев (Черкащина);
Изюм/р-н (Харьковщина).
Мониторинговые каналы ожидают количество российских дронов около 110 штук.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, возможно ли окончание войны в результате переговоров.