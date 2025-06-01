У родині вагітної Ріанни сталося горе

Ріанна / © Associated Press

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У родині барбадоської співачки Ріанни, яка вагітна третьою дитиною, сталося горе.

Помер батько виконавиці - Рональд Фенті. Чоловіка не стало у віці 70 років. Він помер 31 травня у Лос-Анджелесі. Як пише Page Six, точна причина смерті наразі невідома. Однак зазначається, що життя батька Ріанни обірвалося внаслідок хвороби. Ба більше, незадовго до трагічного дня чоловік опинився в медичному центрі, куди Ріанна разом із братом приїжджала його навідувати. Щоправда, до палати співачка не підіймалася.

Наразі також відомо, що члени родини Ріанни зібралися в Каліфорнії, аби вшанувати пам'ять Рональда Фенті та провести його в останню путь.

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Ріанна з батьком / © instagram.com/badgalriri

Зазначимо, у Ріанни були не найкращі стосунки з батьком. Зокрема, чоловік страждав від алкогольної та наркотичної залежності, що негативно вплинуло на дитинство артистки. Окрім того, батько бив маму виконавиці, а вона ж ставала свідком цього.

Також 2019 року Ріанна подавала позов до суду на тата, адже той незаконно використовував ім'я її компанії Fenty. Врешті, 2021 року вони уклали мирову угоду. Також відомо, що, попри всі непорозуміння та скандали, Ріанна все ж таки була вдячна батькові та любила його.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер режисер серіалу "Картковий будинок" Джеймс Фолі. Життя чоловіка забрала тяжка хвороба.