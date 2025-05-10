Помер режисер серіалу "Картковий будинок" Джеймс Фолі: відома причина

Джеймс Фолі / © Associated Press

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Відомий американський режисер Джеймс Фолі, який працював над серіалами "Картковий будинок", "Твін Пікс", помер.

Зірка пішов у засвіти на початку травня у 71-річному віці. За даними представника Джеймса, режисер помер "мирно уві сні" у власному будинку в Лос-Анджелесі. Видання BBC повідомляє, що за неофіційними даними причиною стала багаторічна боротьба з раком мозку. Проте зараз триває експертиза.

Зазначимо, Джеймс Фолі за життя працював над створенням низки популярних фільмів і серіалів. Серед них – епізоди серіалів "Твін Пікс", "Ганнібал", "Мільярди", 12 епізодів "Карткового будинку", стрічки "Американці", "Страх" та інші. Крім того, свого часу приєднався до франшизи продовження фільму "П'ятдесят відтінків сірого".

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Джеймс Фолі / © Associated Press

До слова, у творчому доробку Фолі не лише фільми та серіали, але й музичні кліпи. Зокрема, він працював над відеороботами для співачки Мадонни – Papa Don't Preach, Live to Tell і True Blue. Також режисер співпрацював з Шоном Пенном, Аль Пачіно та Голлі Беррі.

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