ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Помер режисер серіалу "Картковий будинок" Джеймс Фолі: відома причина

Життя зірки забрала складна хвороба.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джеймс Фолі

Джеймс Фолі / © Associated Press

Відомий американський режисер Джеймс Фолі, який працював над серіалами "Картковий будинок", "Твін Пікс", помер.

Зірка пішов у засвіти на початку травня у 71-річному віці. За даними представника Джеймса, режисер помер "мирно уві сні" у власному будинку в Лос-Анджелесі. Видання BBC повідомляє, що за неофіційними даними причиною стала багаторічна боротьба з раком мозку. Проте зараз триває експертиза.

Зазначимо, Джеймс Фолі за життя працював над створенням низки популярних фільмів і серіалів. Серед них – епізоди серіалів "Твін Пікс", "Ганнібал", "Мільярди", 12 епізодів "Карткового будинку", стрічки "Американці", "Страх" та інші. Крім того, свого часу приєднався до франшизи продовження фільму "П'ятдесят відтінків сірого".

Джеймс Фолі / © Associated Press

Джеймс Фолі / © Associated Press

До слова, у творчому доробку Фолі не лише фільми та серіали, але й музичні кліпи. Зокрема, він працював над відеороботами для співачки Мадонни – Papa Don't Preach, Live to Tell і True Blue. Також режисер співпрацював з Шоном Пенном, Аль Пачіно та Голлі Беррі.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Григорія Решетніка показалася під крапельницями й пояснила, чому потрапила до лікарні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie