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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Співачка Lida Lee заінтригувала своєю ймовірною вагітністю

Виконавиця продемонструвала тест на вагітність, який показував дві смужки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Lida Lee

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, заінтригувала своєю ймовірною вагітністю.

На цікавий стан артистка натякнула в Instagram-stories. Зокрема, виконавиця опублікувала фото, на якому продемонструвала тест на вагітність. Він показував дві смужки – тобто позитивний результат. Підписувати фото Lida Lee особливо не стала, лиш коротко зазначила: "Якось так..". Тож, наразі не зрозуміло, чи то артистка дійсно вагітна, чи то натякає на щось інше.

Lida Lee натякнула на вагітність / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee натякнула на вагітність / © instagram.com/lidalee_official

Тим часом прихильники виконавиці почали сипатися здогадками. Одні переконані, що Lida Lee дійсно вагітна. Інші ж стверджують, що то міг бути не тест на вагітність, а на грип. Деякі ж взагалі вважали, що таким чином виконавиця взагалі натякнула на зміни в творчості. Утім, сама ж Lida Lee наразі не коментує новини.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка-12" Марина Голд оголосила про вагітність. Блогерка вже також показала помітно округлий животик.

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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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