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- Гламур
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Співачка Lida Lee заінтригувала своєю ймовірною вагітністю
Виконавиця продемонструвала тест на вагітність, який показував дві смужки.
Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, заінтригувала своєю ймовірною вагітністю.
На цікавий стан артистка натякнула в Instagram-stories. Зокрема, виконавиця опублікувала фото, на якому продемонструвала тест на вагітність. Він показував дві смужки – тобто позитивний результат. Підписувати фото Lida Lee особливо не стала, лиш коротко зазначила: "Якось так..". Тож, наразі не зрозуміло, чи то артистка дійсно вагітна, чи то натякає на щось інше.
Тим часом прихильники виконавиці почали сипатися здогадками. Одні переконані, що Lida Lee дійсно вагітна. Інші ж стверджують, що то міг бути не тест на вагітність, а на грип. Деякі ж взагалі вважали, що таким чином виконавиця взагалі натякнула на зміни в творчості. Утім, сама ж Lida Lee наразі не коментує новини.
Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка-12" Марина Голд оголосила про вагітність. Блогерка вже також показала помітно округлий животик.