Незабываемые моменты: как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов (фото)

ПСЖ / © Associated Press

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Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2024/25. В финале турнира на "Альянц Арене" в Мюнхене парижский клуб раздавил миланский "Интер" со счетом 5:0 .

Для парижан это первая в истории победа в самом престижном евротурнире.

ПСЖ во второй раз сыграл в финале Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

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Вашему вниманию яркие фото, как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов.

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

Отметим, что команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.