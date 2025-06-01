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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Незабываемые моменты: как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов (фото)

Парижский клуб впервые стал обладателем главного клубного евротрофея.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2024/25. В финале турнира на "Альянц Арене" в Мюнхене парижский клуб раздавил миланский "Интер" со счетом 5:0.

Для парижан это первая в истории победа в самом престижном евротурнире.

ПСЖ во второй раз сыграл в финале Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

Вашему вниманию яркие фото, как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Отметим, что команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.

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