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Незабываемые моменты: как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов (фото)
Парижский клуб впервые стал обладателем главного клубного евротрофея.
Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2024/25. В финале турнира на "Альянц Арене" в Мюнхене парижский клуб раздавил миланский "Интер" со счетом 5:0.
Для парижан это первая в истории победа в самом престижном евротурнире.
ПСЖ во второй раз сыграл в финале Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".
Вашему вниманию яркие фото, как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов.
Отметим, что команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.
Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.