В больнице произошел пожар: более полусотни пострадавших, три человека погибли

Пожар в Гамбурге

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В ночь на воскресенье в одном из зданий больницы Marien Hospital в Гамбурге(Германия) произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, еще более 50 человек получили травмы, 16 из них — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает DW.

Как сообщили в пожарной службе, возгорание возникло вскоре после полуночи на первом этаже корпуса гериатрического отделения в районе Гогенфельде. Дым стремительно распространился на все этажи здания, что значительно усложнило эвакуацию.

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На место инцидента прибыли десятки спасателей и пожарных. Всех пациентов из охваченного огнем здания удалось эвакуировать. Часть пострадавших доставили в отделение неотложной помощи самой больницы, остальные были направлены в ближайшие медицинские учреждения.

Причины пожара сейчас выясняются. Известно, что возгорание началось в одной из палат, но что именно стало его источником — пока неизвестно.

Огонь удалось полностью потушить утром 1 июня. Власти и медицинское учреждение проводят расследование инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице произошел пожар в здании ТЦК. Огонь вспыхнул на четвертом этаже

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