Как быстро сварить гороховый суп

Гороховый суп / © pixabay.com

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Горох — полезная и вкусная бобовая культура. Его часто используют для приготовления супа. Однако этот продукт обычно долго разваривается, поэтому его нужно замачивать на длительное время. Впрочем, есть способы его значительно ускорить.

Обычно для лучшей разварки гороха его замачивают на несколько часов, чтобы крупа хорошо набухла. Добавим также, что крупы промывают вручную пропорциям: на 1 кг гороха примерно 2,5-3 л воды, а очищать зерно нужно до тех пор пока сливная вода не будет прозрачной. После чего горох снова промывают, заливают чистой водой и ставят на огонь вариться.

Еще один проверенный способ — обычная пищевая сода также позволит вашему гороху быстро развариться. Для этого после закипания крупы через минут 10-15 нужно в кастрюлю добавить соду.

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Пропорции: 0,5 чайной ложки на 2 литра жидкости. Уже через 5-7 минут горох становится мягким.

Как сварить гороховый суп в мультиварке без замачивания

Колотые горошины сначала необходимо промыть под водой, пока жидкость не станет прозрачной. Также для этого рецепта вам понадобятся луковица, морковка и ваши любимые специи.

Приготовление очень простое:

Морковь нужно промыть и очистить. Затем нарезать на кубики небольшого размера.

Измельчить луковицу и переложить с морковью в чашу мультиварки.

Добавить три стакана промытого гороха. Добавить пять стаканов воды, немного подсолить и все перемешать.

Раньше мы писали, как сделать суп более густым — советы опытных кулинаров читайте в новости.

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