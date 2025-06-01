Як швидко зварити гороховий суп

Гороховий суп / © pixabay.com

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Горох — корисна та дуже смачна бобова культура. Його часто використовують для приготування супу. Однак, цей продукт зазвичай довго розварюється, тому його потрібно замочувати на тривалий час. Утім, є способи його значно пришвидчити.

Зазвичай для кращого розварювання гороху його замочують на кілька годин, щоб крупа добре набухла. Додамо також, що крупи промивають вручну за пропорціями: на 1 кг гороху приблизно 2,5-3 л води, а очищати зерно потрібно до тих пір, поки зливна вода не буде прозорою. Після чого горох знову промивають, заливають чистою водою і ставлять на вогонь варитися.

Ще один перевірений спосіб — звичайна харчова сода також дозволить вашому гороху швидко розваритися. Для цього після закипання крупи за хвилин 10-15 потрібно в каструлю додати соду.

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Пропорції: 0,5 чайної ложки на 2 літри рідини. Вже за 5-7 хвилин горох стає м’яким.

Як зварити гороховий сувп в мультиварці без замочування

Колоті горошини спочатку необхідно промити під водою, доки рідина не стане прозорою. Також для цього рецепту вам знадобляться цибулина, морквина і ваші улюблені спеції.

Приготування дуже просте:

Моркву потрібно промити і очистити. Потім нарізати на кубики невеликого розміру.

Подрібнити цибулину і перекласти з морквою до чаші мультиварки.

Додати три склянки промитого гороху. Додати п’ять склянок води, злегка підсолити і все перемішати.

Раніше ми писали, як зробити суп густішим — поради досвідчених кулінарів читайте у новині.

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