Що можна додати в суп для густоти / © unsplash.com

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Відварені кабачок, цвітна капуста чи картопля, перебиті в блендері, здатні перетворити бульйон на ніжний крем-суп без будь-яких грудок.

Наприклад, половинка запеченої гарбуза зробить навіть легкий овочевий бульйон густим і насиченим.

Важливо не перетримати овочі на вогні — вони повинні зберігати свою структуру, інакше суп стане занадто рідким.

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Бобові — ще один фірмовий трюк кухарів. Червона чечевиця, розварюючись, випускає крохмаль, що природним чином загущує бульйон.

Додайте 4–5 ст. л. чечевиці за 15 хвилин до завершення готування — суп набуде бархатистої текстури.

Нут і біла квасоля також ефективні, але потребують попереднього замочування. Щоб заощадити час, можна використовувати консервовані бобові: просто розімніть їх і додайте в бульйон за 10 хвилин до кінця готування.

Крохмалисті інгредієнти — основа для багатьох азійських супів. Рисове борошно, розведене в холодній воді (1 ст. л. на склянку), додається за кілька хвилин до завершення приготування. Воно не змінює смак страви, але робить її консистенцію більш густою.

У тайській кухні кокосове молоко додає не лише густоту, а й неповторний аромат. Для європейських страв чудово підійде обсмажене вівсяне борошно — воно позбавляє від сирого присмаку.

Сири, тофу та горіхові пасти — це справжня “важка артилерія”. Розтоплений у супі сир брі або камамбер надає страві ніжну кремову текстуру.

Тофу, збитий разом з бульйоном, діє як білковий загусник. Горіхова паста (1–2 ст. л. на каструлю) підсилює смак азійських та африканських супів.

Хліб і гриби — неочевидні, але дуже ефективні помічники. Панірувальні сухарі з цільнозернового хліба вбирають зайву рідину, а м’якуш білого багету, замочений у бульйоні, перетворюється на кремову основу. Подрібнені сушені гриби, розмолоти в порошок, додають густоту і насичений аромат.

Температура подавання має велике значення для смаку: холодні супи можна загущувати льодом із овочевого соку чи авокадо, а гарячі краще подавати в попередньо підігрітих тарілках.