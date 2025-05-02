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Зеленський анонсував появу нових F-16 в Україні — подробиці
Україна має намір розвивати свою бойову авіацію. Напрямки цього розвитку обговорювались на нараді президента України з військовим керівництвом.
Президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.
Про це президент повідомив у своїх соцмережах у п’ятницю, 2 травня.
«Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію», — написав Зеленський.
Президент не уточнив кількість очікуваних літаків чи терміни їхнього прибуття до України.
Нагадаємо, військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16. Старі літаки будуть банком запчастин для бойових винищувачів, які раніше надали Україні європейські партнери.