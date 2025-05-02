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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський анонсував появу нових F-16 в Україні — подробиці

Україна має намір розвивати свою бойову авіацію. Напрямки цього розвитку обговорювались на нараді президента України з військовим керівництвом.

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Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Рустем Умєров на нараді

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом країни / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.

Про це президент повідомив у своїх соцмережах у п’ятницю, 2 травня.

«Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію», — написав Зеленський.

Президент не уточнив кількість очікуваних літаків чи терміни їхнього прибуття до України.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16. Старі літаки будуть банком запчастин для бойових винищувачів, які раніше надали Україні європейські партнери.

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