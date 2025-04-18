Польський F-16. Фото Władysław Kosiniak-Kamysz / Х

Реклама

У Польщі вперше в історії країни жінка стала пілотом винищувача F-16.

Про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

«Важлива новина для наших ВПС і всієї польської армії — перша жінка стала пілотом F-16. Жінка-офіцер служить на 32-й тактичній авіабазі в Ласку. Вона пройшла підготовку в США і вже може пілотувати наші винищувачі. Мої вітання», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Також міністр додав, що ще одна жінка-пілот проходить підготовку на 31-й базі в Кшесінах.

Нагадаємо, 26-річний льотчик F-16 Павло Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв йому звання Героя України.