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Вперше в історії країни жінка стала пілотом винищувача F-16
Вперше в історії ВПС Польщі жінка отримала сертифікат пілота винищувача F-16.
У Польщі вперше в історії країни жінка стала пілотом винищувача F-16.
Про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.
«Важлива новина для наших ВПС і всієї польської армії — перша жінка стала пілотом F-16. Жінка-офіцер служить на 32-й тактичній авіабазі в Ласку. Вона пройшла підготовку в США і вже може пілотувати наші винищувачі. Мої вітання», — йдеться в повідомленні.
Також міністр додав, що ще одна жінка-пілот проходить підготовку на 31-й базі в Кшесінах.
Нагадаємо, 26-річний льотчик F-16 Павло Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв йому звання Героя України.