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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
3248
Время на прочтение
1 мин

Впервые в истории страны женщина стала пилотом истребителя F-16

Впервые в истории ВВС Польши женщина получила сертификат пилота истребителя F-16.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Польский F-16. Фото Wladysław Kosiniak-Kamysz / Х

Польский F-16. Фото Wladysław Kosiniak-Kamysz / Х

В Польше впервые в истории страны женщина стала пилотом истребителя F-16.

Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

«Важная новость для наших ВВС и всей польской армии — первая женщина стала пилотом F-16. Женщина-офицер служит на 32-й тактической авиабазе в Ласке. Она прошла подготовку в США и может пилотировать наши истребители. Мои поздравления», — говорится в сообщении.

Также министр добавил, что еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах.

Напомним, 26-летний летчик F-16 Павел Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание Героя Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
3248
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