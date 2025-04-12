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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Гибель пилота F-16 Павла Иванова: как был сбит самолет — ВВС

Россияне выпустили по F-16 три ракеты, одна из которых попала в украинский самолет.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
истребитель F-16

Истребитель F-16 / © Associated Press

Украинский истребитель F-16, которым управлял 26-летний летчик Павел Иванов, вероятно, был сбит российской ракетой

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

«В общем, по самолету россияне выпустили три ракеты», — сказал собеседник издания.

По его словам, в самолет попала либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37.

Вероятность «дружественного огня» со стороны украинских средств ПВО источник BBC отрицает, поскольку их не было в зоне, где выполнял боевую задачу Павел Иванов.

Обстоятельства этого события все еще расследуются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему 12 апреля лётчику Павлу Иванову.

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Дата публикации
Количество просмотров
2876
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