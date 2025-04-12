Гибель пилота F-16 Павла Иванова: как был сбит самолет — ВВС

Истребитель F-16 / © Associated Press

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Украинский истребитель F-16, которым управлял 26-летний летчик Павел Иванов, вероятно, был сбит российской ракетой

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

«В общем, по самолету россияне выпустили три ракеты», — сказал собеседник издания.

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По его словам, в самолет попала либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37.

Вероятность «дружественного огня» со стороны украинских средств ПВО источник BBC отрицает, поскольку их не было в зоне, где выполнял боевую задачу Павел Иванов.

Обстоятельства этого события все еще расследуются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему 12 апреля лётчику Павлу Иванову.