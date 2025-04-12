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Гибель пилота F-16 Павла Иванова: как был сбит самолет — ВВС
Россияне выпустили по F-16 три ракеты, одна из которых попала в украинский самолет.
Украинский истребитель F-16, которым управлял 26-летний летчик Павел Иванов, вероятно, был сбит российской ракетой
Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.
«В общем, по самолету россияне выпустили три ракеты», — сказал собеседник издания.
По его словам, в самолет попала либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37.
Вероятность «дружественного огня» со стороны украинских средств ПВО источник BBC отрицает, поскольку их не было в зоне, где выполнял боевую задачу Павел Иванов.
Обстоятельства этого события все еще расследуются.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему 12 апреля лётчику Павлу Иванову.