Возле острова Лесбос обстреляли катер береговой охраны: подробности инцидента

Греческий катер береговой охраны / © Associated Press

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В субботу, 12 апреля, у побережья греческого острова Лесбос с турецкого рыболовного судна обстреляли катер береговой охраны. Неизвестные стреляли из автомата Калашникова.

Как сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на местные власти, вероятно, огонь по греческому судну открыли контрабандисты, перевозившие нелегальных мигрантов.

Экипаж береговой охраны открыл ответный огонь и преследовал судно, пока оно не вошло в территориальные воды Турции.

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О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Представители властей обнаружили 25 мигрантов на пляже Агиос Фокас на южном побережье острова Лесбос. Их доставили в центр идентификации Кара-Тепе.

Напомним, ранее в Польше заявили об активизации на границе с Беларусью нелегальных мигрантов, которые становятся более агрессивными в своих попытках проникнуть на территорию Евросоюза.