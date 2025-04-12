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Никополь стал полигоном для дронов окупантов — военный ВСУ
Украинская артиллерия и экипажи ударных БПЛА беспощадно преследуются вражеской авиацией и ударными беспилотниками крылатого типа.
Российская оккупационная армия терроризирует жителей города Никополя на Днепропетровщине, постоянно атакуя его дронами.
Об этом написал военный ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем Telegram-канале.
«Никополь регулярно терроризируется, давно став полигоном для российских операторов БПЛА», — говорится в сообщении.
По его словам, снизить активность вражеских дронов вполне реально. Однако он считает, что бороться с ними начнут уже тогда, когда враг попытается пересечь реку и зайти «в гости».
«Осман» добавил, что украинская артиллерия и экипажи ударных БПЛА беспощадно преследуются вражеской авиацией и ударными беспилотниками крылатого типа.
«Некоторые позиции реально засыпаны их обломками», — отметил он.
Напомним, в результате удара российской армии по Никополю 10 апреля пострадали 12 человек.