Российский оператор дрона / © defence-ua.com

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Российская оккупационная армия терроризирует жителей города Никополя на Днепропетровщине, постоянно атакуя его дронами.

Об этом написал военный ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем Telegram-канале.

«Никополь регулярно терроризируется, давно став полигоном для российских операторов БПЛА», — говорится в сообщении.

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По его словам, снизить активность вражеских дронов вполне реально. Однако он считает, что бороться с ними начнут уже тогда, когда враг попытается пересечь реку и зайти «в гости».

«Осман» добавил, что украинская артиллерия и экипажи ударных БПЛА беспощадно преследуются вражеской авиацией и ударными беспилотниками крылатого типа.

«Некоторые позиции реально засыпаны их обломками», — отметил он.

Напомним, в результате удара российской армии по Никополю 10 апреля пострадали 12 человек.