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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Нікополь став полігоном для дронів окупантів — військовий ЗСУ

Українська артилерія та екіпажі ударних БПЛА нещадно переслідуються ворожою авіацією та ударними безпілотниками крилатого типу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російський оператор дрона

Російський оператор дрона / © defence-ua.com

Російська окупаційна армія тероризує мешканців міста Нікополя на Дніпропетровщині, постійно атакуючи його дронами.

Про це написав військовий ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.

«Нікополь регулярно тероризується, давно ставши полігоном для російських операторів БПЛА», - йдеться у дописі.

За його словами, знизити активність ворожих дронів цілком реально. Однак, він вважає, що боротися з ними почнуть уже тоді, коли ворог спробує перетнути річку і зайти «в гості».

«Осман» додав, що українська артилерія та екіпажі ударних БПЛА нещадно переслідуються ворожою авіацією та ударними безпілотниками крилатого типу.

«Деякі позиції реально засипані їх уламками», — зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок удару російської армії по Нікополю 10 квітня постраждало 12 людей.

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