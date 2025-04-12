Російський оператор дрона / © defence-ua.com

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Російська окупаційна армія тероризує мешканців міста Нікополя на Дніпропетровщині, постійно атакуючи його дронами.

Про це написав військовий ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.

«Нікополь регулярно тероризується, давно ставши полігоном для російських операторів БПЛА», - йдеться у дописі.

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За його словами, знизити активність ворожих дронів цілком реально. Однак, він вважає, що боротися з ними почнуть уже тоді, коли ворог спробує перетнути річку і зайти «в гості».

«Осман» додав, що українська артилерія та екіпажі ударних БПЛА нещадно переслідуються ворожою авіацією та ударними безпілотниками крилатого типу.

«Деякі позиції реально засипані їх уламками», — зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок удару російської армії по Нікополю 10 квітня постраждало 12 людей.