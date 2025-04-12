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- Війна
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Нікополь став полігоном для дронів окупантів — військовий ЗСУ
Українська артилерія та екіпажі ударних БПЛА нещадно переслідуються ворожою авіацією та ударними безпілотниками крилатого типу.
Російська окупаційна армія тероризує мешканців міста Нікополя на Дніпропетровщині, постійно атакуючи його дронами.
Про це написав військовий ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.
«Нікополь регулярно тероризується, давно ставши полігоном для російських операторів БПЛА», - йдеться у дописі.
За його словами, знизити активність ворожих дронів цілком реально. Однак, він вважає, що боротися з ними почнуть уже тоді, коли ворог спробує перетнути річку і зайти «в гості».
«Осман» додав, що українська артилерія та екіпажі ударних БПЛА нещадно переслідуються ворожою авіацією та ударними безпілотниками крилатого типу.
«Деякі позиції реально засипані їх уламками», — зазначив він.
Нагадаємо, внаслідок удару російської армії по Нікополю 10 квітня постраждало 12 людей.