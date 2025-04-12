Без броні, але з примусом: як РФ жене війська на фронт попри дефіцит техніки

Російські війська намагаються зберігати темп наступу попри нестачу бронетехніки та великі втрати особового складу

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Підрозділи армії РФ на рівні бригад не забезпечені бронетехнікою у повному обсязі, що негативно впливає на їхню боєздатність, але зменшити темпи наступу окупанти не можуть через війну на виснаження, яка затягується.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі “Ми-Україна”.

“Російські підрозділи не забезпечені бронетехнікою згідно з нормативами, це створює серйозні проблеми в їхній бойовій здатності. Але вони не можуть зупинити наступ, бо це війна на виснаження, де кожен день важливий”, — зазначив Кузан.

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Щомісяця держава-агресор може призивати близько 30–35 тисяч новобранців, проте ці резерви швидко виснажуються через щоденні втрати на фронті.

Нагадаємо, за словами генерал-майора запасу ЗСУ, політичного та військового діяча Сергія Кривоноса, окупанти РФ продовжують підготовку до наступу на декількох напрямках. Втім, поки російські військові не готові до масштабної операції.