Майже два десятки разів за день агресор бив по Нікопольщині.

Про це пише голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.



Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Застосовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.



Вдень через атаку поранені двоє людей. Ще один чоловік, якому 63 роки, постраждав внаслідок ворожого удару надвечір. Він лікуватиметься амбулаторно.



Окрім підприємств, пошкоджені 3 приватні і дачний будинки, 3 авто, будівля, що не експлуатувалася.

Раніше російські загарбники влаштували дронову атаку на Дніпро та область: спалахнули пожежі на двох підприємствах.

Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку.

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