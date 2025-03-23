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Майже два десятки разів за день агресор бив по Нікопольщині

Майже два десятки разів за день агресор бив по Нікопольщині

Майже два десятки разів за день агресор бив по Нікопольщині

Окрім підприємств, пошкоджені 3 приватні і дачний будинки у Нікополі / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вдень через атаку поранені двоє людей.

Майже два десятки разів за день агресор бив по Нікопольщині.

Про це пише голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram. 

Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Застосовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.

Вдень через атаку поранені двоє людей. Ще один чоловік, якому 63 роки, постраждав внаслідок ворожого удару надвечір. Він лікуватиметься амбулаторно.

Окрім підприємств, пошкоджені 3 приватні і дачний будинки, 3 авто, будівля, що не експлуатувалася.

Раніше російські загарбники влаштували дронову атаку на Дніпро та область: спалахнули пожежі на двох підприємствах.

Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку

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