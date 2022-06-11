Ліки для городу: якими препаратами з аптечки можна обробляти рослини

Ліки для рослин: як марганцівка, перекис водню, йод і зеленка для городу підходять? / Фото: pixabay.com

А чи знаєте ви, що ліки з домашньої аптечки можна використовувати для оброблення рослин на городі? Марганцівка, перекис водню, йод, зеленка для городу підходять ідеально. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які ліки можуть бути потрібними для рослин.

Якщо ви знайшли в своїй домашній аптечці просрочені ліки, не поспішайте їх викидати. Вони можуть стати вам у нагоді для захисту та лікування рослин на городі.

Йод і зеленка для городу

Зеленка - чудовий засіб, якщо вам потрібно позбутися борошнистої роси на кабачках, огірках, цибулі чи гарбузах. Рецепт приготування розчину дуже простий. Потрібно взяти 5 мл зеленки і розвести її у відрі води. Кущики рослин обприскуйте раз на тиждень. Підходить і як профілактика від захворювання.

Йод - допомагає стимулювати імунітет рослин, а тому вони будуть швидше розвиватися. Його радять застосовувати в період, коли формуються плоди перцю, томатів, баклажанів. Йод ефективно бореться з фітофторою, борошнистою росою, сірою гниллю.

Рецепт приготування такий: взяти 5 крапель йоду на відро води. Обробляти цим розчином капусту, баклажани, томати, огірки раз на 2-3 тижні. Найкращий період для оброблення - кінець липня - середина серпня. Щоб побороти хворобу дозування потрібно подвоїти та обприскувати рослини раз на 10 днів.

Метронідазол (трихопол)

Цей препарат ефективний у боротьбі проти кладоспоріозу, фітофтори та сірої гнилі. Для приготування розчину візьміть 10-23 таблеток метронідазолу і відро води. Перемішуйте, доки таблетки не розчиняться. Обробляти рослини потрібно від початку червня. Робити це для профілактики рекомендовано раз на тиждень, а для лікування - трішки частіше. Приготований розчин не зберігається, його потрібно весь використати.

Перекис водню від фітофтори і не тільки

Від фітофтори, сірої гнилі, попелиці, кореневої гнилі, щитівок чудово підійде саме перекис водню. Також його використовують, щоб знезаразити насіння. Для приготування розчину візміть 1 літр води та 2 столові ложки 3% перекису водню. Додайте 3 столові ложки спирту (горілки). Раз на тиждень обприскуйте рослини для лікування та профілактики.

Ністанин від грибків

Цей відмінний протигрибковий засіб стане вам у нагоді, якщо потрібно позбутися кладоспоріозу чи фітофторозу. Потрібно взяти відро води та 10 таблеток ністанину. Ретельно розчинити та обприскувати раз на 7 днів.

Марганцівка від фітофтори

Її використовують, щоб знезаразити ґрунт та підготувати насіння до висіву. Також марганцівкою можна знезаражувати теплиці, садовий інструмент, укривні матеріали. Щоб використати цей препарат на городі, розведіть 10 г марганцівки у відрі води.

Сульфат магнію - підгодівля

Цей препарат використовують для всіх овочевих культур, якщо їхні стебла стали надто ламкими, листочки почали скручуватися. Для приготування розчину беруть 40 г порошку на відро води.

Янтарна кислота для рослин

Янтарна кислота використовується для прискорення росту, стимуляції утворення коренів. Також вона підходить для замочування насіння перед висаджуванням у ґрунт. Щоб приготувати дієвий розчин, візьміть 10 літрів води і розчиніть в них 3 таблетки янтарної кислоти. Поливати овочі потрібно раз на 3-5 днів. Також скроплюйте ним лунки перед тим, як висадити рослину.

Вітаміни групи В і глюкоза

Ця підгодівля допоможе протистояти грибковим інфекціям, а також сформувати більші коренеплоди і в два рази збільшує кількість зав'язей.

Щоб допомогти своїм рослинам на городі, візьміть по 1 таблетці вітаміну та глюкози, а потім розведіть їх у відрі води. Поливати потрібно під корінь раз в два тижні. Зверніть увагу, що 0,5 літра підходить на великі плодоносні рослини і 1 склянка на коренеплоди.

Борна кислота для рослин

Вона дуже потрібна, коли рослини проходять період бутонізаціїї та утворення зав'язей, адже допомагає підвищити стійкість квітки до холоду, активувати процеси формування коренеплодів. Її застосовують для підживлення буряків, томатів, картоплі.

Найефективніше використовувати розчин з борною кислотою на початку червня. Для приготування візьміть 1 відро води і 15 г борної кислоти. Під кожен кущик потрібно не менше 1 склянки. Також можна обприскувати овочі раз на 2 тижні. Але в цьому випадку потрібно готувати менш концентрований склад (10 літрів води і 10 г борної кислоти).