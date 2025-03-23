Росія сподівається на "прогрес" у переговорах з американцями в Саудівській Аравії

Представники делегації Росії їдуть до Саудівської Аравії в "бойовому настрої" та очікують "деякого прогресу" під час запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів з американцями.

Про це заявив у суботу, 22 березня, російський сенатор Григорій Карасін, який буде учасником цієї зустрічі, в коментарі пропагандистському телеканалу "Звезда".

"Ми сподіваємося досягти хоча б якогось прогресу", - сказав він, додавши, що настрій у нього та співробітника російської ФСБ Сергія Беседи, який буде другим учасником переговорів, "бойовий і конструктивний".

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Мета цих одночасних переговорів між українцями та американцями з одного боку та росіянами та американцями з іншого - полягатиме в тому, щоб спробувати досягти угоди щодо припинення взаємних атак, зокрема у Чорному морі.

При цьому Україна наполягає на повному припиненні вогню без попередніх умов, тоді як Володимир Путін погодився лише на часткове перемир’я – припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії, яка повинна відбутися 24 березня, принесе позитивний результат, якщо наблизить повне припинення вогню.

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