Нова влада Сирії висунула Путіну вимогу щодо президента-втікача Асада – Al Arabiya

Нова влада Сирії направила на адресу Кремля запит на видачу експрезидента Башара Асада, який утік до Москви і отримав там притулок. Сирійського диктатора хочуть судити за злочини проти свого народу.

Про це повідомили джерела видання Al Arabiya.

Офіційний запит, як стверджують співрозмовники видання, направлений до Москви від імені тимчасового президента Сирії, лідера угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" Ахмеда аш-Шараа.

Співрозмовники підтвердили, що під час недавнього візиту російської делегації до Дамаску представники Сирії порушили питання про передачу Москвою Асада для проведення над ним суду в країні.

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Однак після тригодинних переговорів російська сторона зупинилася на тому, що питання видачі Асада "не є непереборною перешкодою відновлення відносин" двох країн.

Раніше Reuters з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що новий сирійський лідер також попросив Росію повернути кошти, розміщені Асадом у Москві. Представники російської делегації на переговорах із Ахмедом аш-Шараа запевнили, що сімейство Асадів не має жодних вкладень у російські активи.

На початку лютого новий міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра в інтерв'ю The Washington Post сказав, що в питанні про російські військові бази в Тартусі та Хмеймімі країна діятиме перш за все виходячи з власних інтересів і РФ має шанс зберегти об'єкти, якщо вона запропонує Сирії щось необхідне їй — наприклад, видачу Асада, який переховується в Москві.

Нагадаємо, міністерство оборони Сирії заявило про завершення військової операції проти заколотників, які підтримують колишнього президента Башара Асада. Це відбулося на тлі міжнародного тиску та закликів до розслідування загибелі сотень мирних жителів.

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