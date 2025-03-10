У Сирії оголосили про завершення військової операції проти прибічників Асада

Міністерство оборони Сирії заявило про завершення військової операції проти заколотників, які підтримують колишнього президента Башара Асада. Це відбулося на тлі міжнародного тиску та закликів до розслідування загибелі сотень мирних жителів.

Про це повідомляє Reuters.

Заворушення в прибережних районах країни стали найбільшим викликом для тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа від моменту його приходу до влади в грудні. Внаслідок боїв урядові сили придушили повстання членів алавітської громади – релігійної меншини, до якої належав Асад.

За повідомленнями, сотні цивільних загинули під час боїв, що викликало занепокоєння Заходу. "Залишки режиму Асада намагаються знову втягнути країну у громадянську війну", – заявив аш-Шараа, який до 2016 року був пов’язаний з "Аль-Каїдою". Він пообіцяв створити комісію для розслідування подій і покарати всіх винних, незалежно від їхніх політичних зв’язків.

В інтерв’ю Reuters він підкреслив, що масові вбивства алавітів є загрозою його зусиллям із відновлення Сирії. "Я готовий притягнути до відповідальності навіть своїх союзників, якщо це необхідно", – наголосив він.

Ескалація конфлікту

Заворушення посилилися минулого четверга, коли урядові сили повідомили про напад добре організованих бойовиків, пов’язаних із силами, лояльними до Асада. У відповідь по всій країні розпочалася мобілізація – мечеті у регіонах, що підтримують новий уряд, закликали населення до джихаду.

До кінця п’ятниці з’явилися повідомлення про масові репресії проти алавітських громад. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, станом на вечір неділі загальна кількість загиблих серед цивільних сягнула 973 осіб.

Крім того, загинули понад 250 алавітських бійців і 230 представників урядових сил безпеки. Урядові війська або їхні союзники завдавали ударів у відповідь по позиціях повстанців, що призвело до ще більших жертв.

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла до столиці Сирії і повалила режим президента Башара Асада. Диктатор був у владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд. Його очолює Мухаммед Башир, який керував "Урядом порятунку" — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.