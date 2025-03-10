В Сирии объявили о завершении военной операции против сторонников Асада

Министерство обороны Сирии заявило о завершении военной операции против мятежников, поддерживающих бывшего президента Башара Асада. Это произошло на фоне международного давления и призывов к расследованию гибели сотен мирных жителей.

Об этом сообщает Reuters.

Беспорядки в прибрежных районах страны стали самым большим вызовом для временного президента Ахмеда аш-Шараа с момента его прихода к власти в декабре. В результате боев правительственные силы подавили восстание членов алавитской общины – религиозного меньшинства, к которому принадлежал Асад.

По сообщениям, сотни гражданских погибли во время боев, что вызвало беспокойство Запада. "Остатки режима Асада пытаются снова втянуть страну в гражданскую войну", – заявил аш-Шараа, который до 2016 года был связан с "Аль-Каидой". Он пообещал создать комиссию по расследованию событий и наказать всех виновных, независимо от их политических связей.

В интервью Reuters он подчеркнул, что массовые убийства алавитов представляют угрозу его усилиям по восстановлению Сирии. "Я готов привлечь к ответственности даже своих союзников, если это необходимо", – подчеркнул он.

Эскалация конфликта

Беспорядки усилились в прошлый четверг, когда правительственные силы сообщили о нападении хорошо организованных боевиков, связанных с силами, лояльными Асаду. В ответ по всей стране началась мобилизация – мечети в регионах, поддерживающих новое правительство, призвали население к джихаду.

К концу пятницы появились сообщения о массовых репрессиях против алавитских общин. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, по состоянию на вечер воскресенья общее число погибших среди гражданских достигло 973 человек.

Кроме того, погибли более 250 алавитских бойцов и 230 представителей правительственных сил безопасности. Правительственные войска или их союзники наносили ответные удары по позициям повстанцев, что привело к еще большим жертвам.

Напомним, 8 декабря 2024 года сирийская оппозиция вошла в столицу Сирии и свергла режим президента Башара Асада. Диктатор был при власти 24 года. Сам Асад сбежал в Москву.

Сирийские повстанцы формируют переходное правительство. Его возглавляет Мухаммед Башир, руководивший "Правительством спасения" — политической структурой, созданной в 2017 году на территориях, находившихся под контролем сирийской оппозиции, прежде всего в провинции Идлиб.