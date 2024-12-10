Росія надала притулок опальному сирійському диктатору – NBC News

Президент Сирії Башар Асад, режим якого днями було повалено силами повстанців, перебуває у РФ разом із сім'єю. Він у безпеці, а Росія "діє так, як потрібно у подібній надзвичайній ситуації".

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю NBC News у вівторок, 10 грудня.

"Він знаходиться під захистом, і це показує, що Росія діє належним чином, як необхідно у подібній надзвичайній ситуації", – наголосив Рябков, ставши першою російською офіційною особою, яка підтвердила втечу Асада до РФ.

За його словами, Асада вивезли з Сирії "найбезпечнішим способом", після того, як в результаті стрімкого наступу повстанці захопили владу в країні.

"Я не маю уявлення, що з ним зараз відбувається… Було б вкрай неправильно з мого боку розповідати про те, що сталося і як це вирішилося", — додав заступник міністра.

Рябков також заявив, що Росія й надалі підтримуватиме сирійського лідера. Він зауважив, що Росія не є учасником конвенції, яка започаткувала Міжнародний кримінальний суд, тому не видаватиме Асада, режим якого звинувачують у численних військових злочинах, а також у вбивствах та тортурах десятків тисяч людей після повстання 2011 року.

Він додав, що незалежно від того, хто тепер забере владу у Сирії, Росія "твердо і рішуче" переконана, що Сирія "має бути суверенною, єдиною і цілісною".

"Сподіваюся, у нас не виникне там ситуації, яка означатиме відділення частин Сирії одна від одної", – зазначив Сергій Рябков.

Нагадаємо, після понад півстолітнього правління родини Асадів у Сирії, яке останнє десятиліття трималося на багнетах Росії та Ірану, режим Башара Асада впав за тиждень, а сам він разом з родиною втік до Москви. Це стало потужним ударом по Путіну та Ірану і вплине на війну Росії проти України.

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