Родина Асада купила 20 елітних квартир у центрі Москви – FT

Угоди з нерухомістю – результат санкцій західних країн проти родини Асада, заявив експосол РФ у Саудівській Аравії.

Родичі сирійського диктатора Башара Асада купили щонайменше 20 елітних квартир у Москва-Сіті загалом на близько 40 млн доларів. Нерухомість купувалася у період від 2013-го до 2019 року через офшорні компанії, підконтрольні членам сім'ї диктатора.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи, які отримала антикорупційна організація Global Witness.

Куплені родиною Асада 19 квартир розташовані на території Москва-Cіті – ділового району російської столиці. За інформацією з документів, які отримали антикорупціонери, власником 13 об'єктів безпосередньо або через підконтрольні компанії є двоюрідний брат сирійського президента Хазіф Махлуф. Ще двома квартирами володіє дружина іншого двоюрідного брата, впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа.

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Щонайменше чотири приміщення використовуються як житло. Одним із таких об’єктів володіють брати-близнюки Іхаб та Іяд Махлуфи, які також є двоюрідними братами Асада.

Для угод з нерухомістю родина сирійського диктатора переважно використовувала офшорні компанії, на які офіційно оформлювала помешкання.

У статті зазначається, що усі брати Асада, які володіють нерухомістю у Москві, перебувають під міжнародними санкціями. За словами експосла Росії в Саудівській Аравії Андрія Бакланова, угоди з нерухомістю є результатом санкцій західних країн проти родини Асада.

"Цілком природно, що сирійська еліта інвестує свої гроші в країни, де з ними нічого не трапиться", – додав експосол.

За словами представниці Global Witness Ізабель Кошів, угоди з нерухомістю є доказом допомоги з боку Росії пособникам сирійського режиму, які опинилися під санкціями. На її думку, це дозволяє родині Асада сховатися у Москві та "насолоджуватися розкішним способом життя, допоки Сирія у вогні".

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що Асад з родиною перебувають у Росії. Рішення про надання притулку в РФ ухвалив особисто президент Володимир Путін.

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