Родина Асада купила 20 елітних квартир у центрі Москви – FT

Угоди з нерухомістю – результат санкцій західних країн проти родини Асада, заявив експосол РФ у Саудівській Аравії.
Родичі сирійського диктатора Башара Асада купили щонайменше 20 елітних квартир у Москва-Сіті загалом на близько 40 млн доларів. Нерухомість купувалася у період від 2013-го до 2019 року через офшорні компанії, підконтрольні членам сім'ї диктатора.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи, які отримала антикорупційна організація Global Witness.
Куплені родиною Асада 19 квартир розташовані на території Москва-Cіті – ділового району російської столиці. За інформацією з документів, які отримали антикорупціонери, власником 13 об'єктів безпосередньо або через підконтрольні компанії є двоюрідний брат сирійського президента Хазіф Махлуф. Ще двома квартирами володіє дружина іншого двоюрідного брата, впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа.
Щонайменше чотири приміщення використовуються як житло. Одним із таких об’єктів володіють брати-близнюки Іхаб та Іяд Махлуфи, які також є двоюрідними братами Асада.
Для угод з нерухомістю родина сирійського диктатора переважно використовувала офшорні компанії, на які офіційно оформлювала помешкання.
У статті зазначається, що усі брати Асада, які володіють нерухомістю у Москві, перебувають під міжнародними санкціями. За словами експосла Росії в Саудівській Аравії Андрія Бакланова, угоди з нерухомістю є результатом санкцій західних країн проти родини Асада.
"Цілком природно, що сирійська еліта інвестує свої гроші в країни, де з ними нічого не трапиться", – додав експосол.
За словами представниці Global Witness Ізабель Кошів, угоди з нерухомістю є доказом допомоги з боку Росії пособникам сирійського режиму, які опинилися під санкціями. На її думку, це дозволяє родині Асада сховатися у Москві та "насолоджуватися розкішним способом життя, допоки Сирія у вогні".
Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що Асад з родиною перебувають у Росії. Рішення про надання притулку в РФ ухвалив особисто президент Володимир Путін.
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