Семья Асада купила 20 элитных квартир в центре Москвы – FT

Сделки с недвижимостью – результат санкций западных стран против семьи Асада, заявил экс-посол РФ в Саудовской Аравии.

Родственники сирийского диктатора Башара Асада купили не менее 20 элитных квартир в Москва-Сити в общей сложности на почти 40 млн долларов. Недвижимость покупалась в период с 2013-го по 2019 год через офшорные компании, подконтрольные членам семьи диктатора.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы, полученные антикоррупционной организацией Global Witness.

Купленные семьей Асада 19 квартир расположены на территории Москва-Сити – делового района российской столицы. По информации из документов, полученных антикоррупционерами, владельцем 13 объектов напрямую или через подконтрольные компании является двоюродный брат сирийского президента Хазиф Махлуф. Еще двумя квартирами владеет жена другого двоюродного брата, влиятельного сирийского бизнесмена Рами Махлуфа.

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По меньшей мере, четыре помещения используются в качестве жилья. Одним из таких объектов владеют братья-близнецы Ихаб и Эяд Махлуф, которые также являются двоюродными братьями Асада.

Для сделок с недвижимостью семья сирийского диктатора преимущественно использовала офшорные компании, на которые официально оформляла квартиры.

В статье отмечается, что все братья Асада, владеющие недвижимостью в Москве, находятся под международными санкциями. По словам экс-посла России в Саудовской Аравии Андрея Бакланова, сделки с недвижимостью являются результатом санкций западных стран против семьи Асада.

"Совершенно естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где с ними ничего не случится", — добавил экс-посол.

По словам представительницы Global Witness Изабель Кошив, сделки с недвижимостью являются доказательством помощи со стороны России пособникам сирийского режима, которые оказались под санкциями. По ее мнению, это позволяет семье Асада спрятаться в Москве и "наслаждаться роскошным образом жизни, пока Сирия в огне".

Напомним, в Кремле подтвердили, что Асад с семьей находится в России. Решение о предоставлении убежища в РФ принял лично президент Владимир Путин.

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