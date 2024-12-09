Асад спрятался в России: в Кремле официально подтвердили

Асад был вернейшим союзником России на Ближнем Востоке. Кремль вложил в него большие средства.

Решение о предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду и его семье в России принял лично Владимир Путин.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина не ответил на вопрос, когда Путин последний раз виделся и общался с Асадом, однако добавил, что в официальном графике Путина нет встречи с ним.

Напомним:

Активные столкновения между мятежниками и сирийскими войсками начались 27 ноября. Наступление начали революционные силы Сирии в ответ на месяцы непрерывных атак на гражданских со стороны режима Асада в провинции Алеппо.

Войска Асада потеряли контроль над Алеппо. Впоследствии стало известно о потере режимом Асада города Хама – пятого по площади в стране. А уже 8 декабря режим Асада пал после наступления оппозиции на столицу Дамаск.

Семья Асада покинула страну 7 декабря. Российским спецслужбам пришлось скрывать операцию по вывозу сирийского лидера. Его бегство из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т. Потеря сигнала самолета, по сведениям украинских разведчиков, была спланированным шагом.

Известно, что Асад и его родные находятся в Москве.

Что происходит в Сирии после того, как президент сбежал из страны – читайте в нашей новости.

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