Асад заховався у Росії: у Кремлі офіційно підтвердили 

Асад був найвірнішим союзником Росії на Близькому Сході. Кремль вклав у нього величезні кошти.

Рішення про надання притулку президентові Сирії Башару Асаду та його родині у Росії ухвалив особисто Володимир Путін.

Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Прессекретар Путіна не відповів на запитання, коли Путін востаннє бачився та спілкувався з Асадом, однак додав, що наразі в офіційному графіку Путіна немає зустрічі з ним.

Нагадаємо:

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у відповідь на місяці безперервних атак на цивільних з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Війська Асада втратили контроль над Алеппо. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Родина Асада залишилас країну 7 грудня. Російським спецслужбам довелося приховувати операцію з вивезення сирійського лідера. Його втеча з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т. Втрата сигналу літака, за відомостями українських розвідників, була спланованим кроком.

Наразі відомо, що Асад та його рідні перебувають у Москві.

Що відбувається у Сирії після того, як президент втік з країни - читайте у нашій новині.

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