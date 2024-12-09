Втрата баз у Сирії вдарить по амбіціях РФ в Африці - ISW

Втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Це послабить позиції РФ в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими. Російська військово-морська база в Тартусі забезпечувала логістичну підтримку для операцій Кремля на Африканському континенті. Її втрата порушить ротацію особового складу, поповнення запасів і здатність Росії проєктувати військову силу в регіоні. Особливо це торкнеться операцій у Лівії та країнах Африки на південь від Сахари, де Кремль прагне зберегти свій вплив", - йдеться у повідомленні.

Кремль може посилити присутність у Лівії чи Судані у спробі компенсувати втрати, але відсутність офіційних угод з цими країнами та слабка інфраструктура ускладнюють ці плани.

Падіння сирійського режиму Асада стане додатковим викликом для російської стратегії.

"Крах режиму Асада і нездатність Росії його зберегти завдасть значної шкоди глобальному іміджу РФ як надійного союзника, а також поставить під питання її вплив на африканських авторитарних режимів, яких Росія прагне підтримувати, і її ширшу геополітичну мету - позиціонувати себе як глобальну наддержаву", - вважають аналітики.

Нагадаємо, Росія виводить кораблі та перекидає залишки зброї літаками з баз у Сирії. Це відбувається на тлі падіння режиму Башара Асада.

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