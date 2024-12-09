Уночі в Україні літали дрони: де пролунали вибухи

Ворог продовжує надокучати українцям.
У ніч проти 9 грудня 2024 року росіяни випустили по Україні низку ворожих дронів.
За інформацією моніторингових каналів, йдеться про 20-25 літальних апаратів.
Також за повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали:
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Іванo-Франкiвщина;
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Броварський р-н (Kиївщина);
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Рівне/р-н;
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Кам'янець-Подільський (Xмельниччинa);
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Ніжин/р-н (Чернiгівщина).
Пізніше вибухи пролунали:
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Конотоп/р-н (Сyмщина);
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Чернiгів/р-н.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині окупанти вдарили дронами по пожежниках, є поранений.
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