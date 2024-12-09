Ночью в Украине летали дроны: где раздались взрывы

Враг продолжает надоедать украинцам.
В ночь на 9 декабря 2024 года россияне выпустили по Украине ряд вражеских дронов.
По информации мониторинговых каналов, речь идет о 20-25 летательных аппаратах.
Также по сообщениям мониторинговых каналов, взрывы прогремели:
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Ивано-Франковская;
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Броварской р-н (Киевщина);
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Ровно/р-н;
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Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
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Нежин/р-н (Черниговщина).
Позже взрывы раздались:
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Конотоп/р-н (Сyмщина);
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Чернигов/р-н.
Напомним, на Днепропетровщине кафиры ударили дронами по пожарным, ранен.
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