Ночью в Украине летали дроны: где раздались взрывы

В ночь на 9 декабря 2024 года россияне выпустили по Украине ряд вражеских дронов.

По информации мониторинговых каналов, речь идет о 20-25 летательных аппаратах.

Также по сообщениям мониторинговых каналов, взрывы прогремели:

Ивано-Франковская;

Броварской р-н (Киевщина);

Ровно/р-н;

Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

Нежин/р-н (Черниговщина).

Позже взрывы раздались:

Конотоп/р-н (Сyмщина);

Чернигов/р-н.

Также читайте Украину атаковали вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Напомним, на Днепропетровщине кафиры ударили дронами по пожарным, ранен.

Читайте также: