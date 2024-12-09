Украину атаковали вражеские беспилотники: озвучено направление движения

В ночь на 9 декабря 2024 г. враг снова выпустил значительное количество беспилотников на территорию Украины.

Воздушные Силы ВСУ сообщили направление их движения:

БпЛА на севере Тернопольщины, курс – северный;

БПЛА на востоке Черновицкой области, курс – западный;

БПЛА на востоке Ивано-Франковской области, курс – западный;

БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс — северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;

БпЛА на востоке и севере Полтавской области, курс — северо-западный (Черниговщина/Киевщина)

БПЛА на юге и востоке Черниговщины, курс — западный/северо-западный;

БпЛА в Сумской области, курс — южный/юго-западный.

Позже сообщили, что Ровенская область представляет угрозу применения вражеских ударных БПЛА с северо-восточного направления.

"Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", — добавили украинские защитники.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственном здоровье.

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