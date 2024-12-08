Журналистам впервые разрешили снять работу HIMARS

До сих пор гражданских журналистов еще ни разу экипажи HIMARS не брали на боевую работу.

Эксклюзивные кадры удалось получить ТСН.Недели. Наша корреспондентка Оксана Радионова – единственная из гражданских журналистов получила разрешение побывать в кабине HIMARS и вместе с ним уехать на боевое задание. Оно, как и каждый раз, является самым большим военным секретом.

О боевой жизни ракетчиков, первых применениях HIMARS в 2022-м и особенностях работы в 2024-м году; идеальные попадания и в целом роль "хаймарсов" в уничтожении логистики и военной техники окупантов рассказали командиры, у которых боевого опыта за плечами точно больше, чем у их НАТОвских коллег.

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ЖУРНАЛИСТАМ ВПЕРВЫЕ разрешили СЕСТЫ В КАБИНУ HIMARS! Ракетники РАСКРЫЛИ ТАЙНУ

Потайные, редко появляющиеся в кадре, но максимально эффективные и меткие – боги войны, ракетчики ВСУ. Оружие ребят вызывает отчаяние и истерику у врага с первого дня работы.

Речь идет о "хомяках". Так называют ракетчиков, работающих с самым дорогим вооружением ВСУ высокомобильными системами залпового огня HIMARS и ракетами ATACMS.

"Хаймарсы" работают на фронте третий год. Но за это время гражданских журналистов еще ни разу "хомяки" не брали на боевую работу. Ведь все, что связано с их задачами, работой "Хаймарсов" – самый высокий уровень секретности.

Экипаж HIMARS – три человека. Командир, наводчик и водитель. Феникс был и командиром, и наводчиком, ныне в его подчинении сразу несколько машин. В армию пришел обычным солдатом. До войны был топогеодезистом. Феникс отказывается одевать балаклаву.

Но мы решили скрыть его лицо, ведь за такими, как Феникс 24/7, охотятся оккупанты и если верить их источникам – за уничтоженный "Хаймарс" в России сразу дают "звезду героя". Одна установка – это 4 миллиона долларов, а вместе с ракетой Атакамс все 6. Что не менее важно – обученный экипаж. На счету Феникса более двухсот идеальных попаданий.

Службу начинал в 2015-м на "Точке-У". Это ракетный комплекс, разработанный еще в 70-х годах прошлого столетия с баллистической ракетой.

В начале полномасштабного вторжения это была наша единственная длинная рука. Ею дотягивалась до целей в 120 километрах. Защищала Киев, топила российские большие десантные корабли, отвоевывала Чернобаевку, разбивала вражеские колонны, двигавшиеся отовсюду.

"В начале войны, когда у нас не было ракет, "хаймарсов" когда не было – это было грозное оружие. В начале полномасштабного вторжения оно нам очень помогло. В АТО – очень сильно помогло. А второго у нас просто не было", – рассказывает командир огневого взвода HIMARS Феникс.

Сейчас Феникс и его побратимы дотягиваются до враждебных целей из новейшего западного высокоточного оружия.

"Мы не думали, что "хаймарс" может прийти, а он пришел. Это прекрасная техника. Она мобильная. Быстрая загрузка, быстрое приведение ее к боевой готовности", – говорит артиллерист.

Здесь самый высокий уровень ответственности за выстрел, отмечает командир с милым позывным Квиточка, который до мобилизации был обычным водителем автобуса. Война вынудила сменить автобус на ракетный комплекс.

"Самое главное – это спокойствие, четкая постановка задач, уверенность в команде, уверенность в машине, отсутствие рискованных движений и выполнение задач", – говорит Квиточка.

Удачно выполненных задач на счету Квиточки немало. Прицельно попадает в самые болезненные места врага.

Внешне "Земледелие" напоминает РСЗО "Град", но это редкая машина дистанционного минирования. Она выстреливает реактивные снаряды, создающие минные поля в 15 километрах от нее. Одна установка может задать 600 мин. Но от распиаренной на параде в Москве техники остался только сгорок.

Ребята работают ракетами разных типов и дальности.

"ATACMS 264 км был нанесен ракетный удар. Что это была за операция – не могу этого сказать", – говорит Феникс.

Детали большинства их операций разглашать запрещено. Впервые официальное применение "атакамсов" в октябре 2023 года подтвердил главком. Тогда наши ракетчики ударили по оккупированным аэродромам в Луганске и Бердянске, в 100 и 85 километрах от линии фронта.

Из открытых источников производителя этой точной техники известно: зарядить СЗВ М142 HIMARS можно и неуправляемыми снарядами М26 с максимальной дальностью поражения 15 километров, и ATACMS, и даже новейшей суперумной американской высокоточной ударной ракетой PrSM, достающей цели за 500 километров, и на голову выше ракет "Атакамс".

"Хомяки" научились работать так, как согласно западным инструкциям ракеты работать не могут — по движущимся целям. Чем повлекли шок у западных экспертов.

Журналисты ТСН – первые, кому разрешили снять, как "хаймарсы" работают по сверхважным целям ракетами ATACMS. Место пуска мгновенно превращается в смертельную локацию. В ответ за считанные минуты сюда может прилететь вражеский искандер. Экипаж "хаймарса" и наша съемочная должны скрыться с места пуска на грани возможностей.

"Когда отработали, то (российская – Ред.) баллистика работает. Тогда надо бежать, и очень быстро. Идем на всех парах, сколько можем", – признается Феникс.

Многочисленные отчеты россиян о десятках уничтоженных "хаймарсов" называют откровенной ложью.

"Почему хомяк? Понимаете, хомяк всегда имеет в запасе за щекой дополнительную еду. Также в "хаймарсе" всегда запас ракеты есть", — объясняют бойцы.

А на наш вопрос, пересели бы ребята с "хаймарса" на украинскую систему, как только она появится, ведь Владимир Зеленский анонсировал удачные испытания украинский ракет, ребята отвечают: да.

"Я бы с радостью пересел! Но я бы компоновал, оставил бы "хаймарсы", и оставил наше. Мы применяем немного лучше чем они, у нас есть больше опыта. Могу с уверенностью сказать, что за такой промежуток времени, использование мной этой системы у меня уже больше боевой работы, чем у всех инструкторов, которые меня начали за весь период, которые они использовали", – говорит Феникс.

Работы хватает, говорят ребята. Главное, чтобы ракетный запас у хомяков не заканчивался. И победа как можно быстрее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЖУРНАЛИСТАМ ВПЕРВЫЕ разрешили СЕСТЫ В КАБИНУ HIMARS! Ракетники РАСКРЫЛИ ТАЙНУ

Ранее сообщалось, что США разрабатывают новую ракету для HIMARS с дальностью свыше 1000 км.

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