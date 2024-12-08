Авиация США нанесла десятки ударов в центральной Сирии

В ходе операции поражено более 75 целей.

В воскресенье, 8 декабря, США нанесли десятки авиаударов по объектам "Исламского государства" в центральной Сирии.

Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

В сообщении говорится, что эти удары были направлены на то, чтобы Исламское государство не воспользовалось текущей ситуацией в Сирии и не относило своей террористической деятельности.

"Во время операции поражено более 75 целей с использованием нескольких средств ВВС США, включая B-52, F-15 и A-10", — сообщили в CENTCOM.

В настоящее время идет оценка боевых убытков. По убеждению американских военных, никаких признаков потерь среди гражданского населения нет.

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла заявил, что все организации в Сирии должны знать, что они будут привлечены к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГИЛ или каким-либо образом поддерживать ее.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал поддерживать соседние страны — "включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль" — во время перехода власти в Сирии.

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