Авіація США завдала десятки ударів у центральній Сирії

Під час операції уражено понад 75 цілей.

У неділю, 8 грудня, США завдали десятки авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в центральній Сирії.

Про це повідомили у Центральному командуванні США (CENTCOM).

У повідомленні йдеться, що ці удари були спрямовані на те, щоб "Ісламська держава" не скористалася поточною ситуацією в Сирії та не відносила своєї терористичної діяльності.

“Під час операції уражено понад 75 цілей з використанням кількох засобів ВПС США, включаючи B-52, F-15 і A-10”, - повідомили у CENTCOM.

Наразі триває оцінка бойових збитків. Як запевняють американські війькові, жодних ознак втрат серед цивільного населення немає.

Голова Центрального командування ЗС США генерал Майкл Курілла заявив, що усі організації в Сирії повинні знати, що їх буде притягнуто до відповідальності, якщо вони будуть співпрацювати з ІДІЛ або будь-яким чином підтримувати її.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати сусідні країни – “включаючи Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль” – під час переходу влади в Сирії.

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