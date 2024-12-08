Премьер Польши увидел в падении режима Асада возможность победить Россию

Сирийские повстанцы объявили, что взяли под свой контроль Дамаск 8 декабря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск увязал падение сирийского режима Башара Асада с возможностью победить Россию и ее союзников.

Об этом он написал в сети Х, прокомментировав антиправительственное восстание в Сирии.

"События в Сирии заставили мир еще раз осознать или, по крайней мере, мир должен понять, что даже самый жестокий режим может пасть, а Россию и ее союзников можно победить", — считает польский премьер.

Сирийские повстанцы объявили, что взяли под свой контроль Дамаск 8 декабря, ознаменовав конец более двух десятилетий правления Башара Асада.

Согласно сообщениям, Асад сбежал из страны и получил гуманитарное убежище в Москве вместе с членами своей семьи.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис также выразил мнение, что события в Сирии демонстрируют возможность победы над Россией в Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отреагировала на падение режима Башара Асада в Сирии, подчеркнув, что это доказательство слабости России и Ирана.

О происходящем в Сирии 8 декабря читайте в текстовой онлайн трансляции ТСН.ua.

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