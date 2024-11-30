"Инвестиция в мир": Туск рассказал о намерениях укрепить границу с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск совершил визит в часть границы с Россией, где расположена одна из секций оборонных укреплений "Восточный щит". Он добавил, что такие укрепления будут построены на границах с Беларусью и Украиной.

Об этом политик сообщил в X.

По словам польского премьера, первая часть "Восточного щита" на границе с РФ уже завершена.

"Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности", — говорится в сообщении.

Во время своего визита Туск подчеркнул, что усовершенствование охраны восточной границы Польши является "инвестицией в мир". Он добавил, что "чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто имеет плохие намерения".

"Все, что мы делаем здесь – и будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной – это сдерживание и отпугивание возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но уже сейчас вся Европа наблюдает за этим с большим удовольствием и поддержит, если потребуется, эти инвестиции и наши действия", — цитирует RMF24.

Напомним, в Польше заявили, что Россия уже не скрывает, что ведет кибервойну.

Читайте также: