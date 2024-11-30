В Украину все чаще едут "военные туристы" – насколько этичны такие экскурсии

Так называемые военные туристы едут в Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия российской захватнической войны. Туры в зоны боевых действий, такие как Ирпень или Харьков, иногда называемые "черным туризмом", вызывают этические вопросы.

Об этом говорится в статье швейцарского издания Sarganserländer.

"Мне немного страшно, я впервые в зоне боевых действий", – говорит Альберто Бласко Вентас. 23-летний испанец совершил тяжелое путешествие, чтобы узнать о войне из первых ус. И он далеко не единственный военный турист в Украине — все больше иностранцев хотят увидеть разрушения своими глазами.

Испанец смотрит на разрушенный мост в Ирпене. Сегодня Ирпень – одна из важнейших достопримечательностей для военных туристов.

Эта ниша в туристической индустрии известна как "черный туризм" и около десятка украинских компаний предлагают подобные туры клиентам, в основном из Европы и США.

Туры стоят от 150 до 250 евро. Часть прибыли идет на нужды армии, говорит соучредитель туристической компании Дмитрий Никифоров. Однако экскурсии – это не деньги, а память.

Поездки имеют, прежде всего, образовательную ценность, уверяет менеджер Светлозар Моисеев, менеджер туристической компании. "Они как вакцина, которая предотвращает повторение подобного".

Бласко Вентас снимает каждый шаг своего путешествия. Он публикует видео на своем Youtube-канале, за которым следят 115 тысяч человек. Несмотря на опасения семьи, Вентас сел на самолет в Молдову. Дальше путешествие продолжилось поездом, который за 18 часов доставил его в Киев.

Некоторые туристические агентства за тысячи евро доставляют своих клиентов почти в зону боевых действий. Ник Тан из США отважился на такой шаг. В июле он приехал в Харьков в 20 километрах от фронта.

Также читайте Украина планирует привлечь в ВСУ больше иностранцев: что известно

"Я просто хотел увидеть это, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортна и легка", – говорит 34-летний мужчина, работающий в нью-йоркской технологической компании. На самом деле он хотел подойти поближе к линии фронта, но его гид не разрешил.

Тан – искатель острых ощущений. Раньше он находил их в прыжках с парашютом, боксе и на рейвах. "Прыгать с самолетов, веселиться всю ночь и бить людей по лицу — это уже не для меня. Так что дальше? Поехать в зону боевых действий", — говорит он.

Такое отношение кажется странным людям в разрушенном Ирпене, по-прежнему живущим в постоянной опасности. "Недавно в 300 метрах от моего дома разбился беспилотник "Шахед". Я не стал бы переживать подобное", – говорит 52-летний Руслан Савчук. "Но если люди этого хотят, это их право".

"Большинство жителей поддерживают черный туризм. Но есть и обвинения. Зачем вы сюда приезжаете? Зачем вы хотите увидеть наше горе?", – рассказывает депутат местного совета Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаровская.

Глава Национального агентства по развитию туризма Марианна Олесков также признает этические проблемы военного туризма. Поэтому агентство готовит специальные обучающие курсы для гидов.

В издании напоминают, что раньше десятки тысяч иностранных туристов-катастрофистов ежегодно приезжали в Украину, чтобы посетить Чернобыль. После начала войны туризм в значительной степени пошел на убыль. Однако украинская туристическая индустрия уже готовится к мирной жизни, например, заключая контракты с туристическими порталами Airbnb и Tripadvisor. Олесков уверена: "Она привлекла внимание к Украине, теперь, по крайней мере, все знают о нашей стране".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.