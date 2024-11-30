"Інвестиція в мир": Туск розповів про наміри зміцнити кордон з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск здійснив візит до частини кордону з Росією, де розташована одна з секцій оборонних укріплень "Східний щит". Він додав, що такі укріплення будуть зведені на кордонах з Білоруссю та Україною.

Про це політик повідомив в X.

За словами польського прем'єра, перша частина "Східного щита" на кордоні з РФ вже завершена.

"Під час зустрічі з солдатами за 200 метрів від кордону я відчув себе у справжній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Під час свого візиту Туск підкреслив, що вдосконалення охорони східного кордону Польщі є "інвестицією в мир". Він додав, що "чим краще буде охоронятися польський кордон, тим важче буде дістатися до нього тим, хто має погані наміри".

"Все, що ми робимо тут – і будемо робити це також на кордоні з Білоруссю та Україною – це стримування і відлякування можливого агресора, а тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вже зараз вся Європа спостерігає за цим з великим задоволенням і підтримає, якщо буде потрібно, ці інвестиції і наші дії", - цитує RMF24.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що Росія вже не приховує, що веде кібервійну.

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