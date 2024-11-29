Норвегія захищатиме у Польщі надважливий для України транспортний вузол

Через цей вузол проходить значна кількість вантажів для України.

Норвегія погодилась забезпечувати захист ключового транзитного вузла у Польщі, через який надходить допомога для України.

Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск, інформує Bloomberg.

Польський премʼєр заявив, що Норвегія буде допомагати у захисті аеропорту Жешув-Ясенка, через який надходить основа частина допомоги для України.

Таку допомогу Норвегія буде надавати Польщі в рамках співробітництва всередині НАТО.

Видання зазначає, що аеропорт Жешув-Ясенка, який знаходиться неподалік українського кордону, проходить до 90% вантажів, які потім потрапляють на лінію фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія профінансує виробництво озброєння в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія пригрозила Польщі новітнім озброєнням.

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