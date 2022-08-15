Скільки та як зберігати гречку, рис, манку і інші крупи

Під час війни проблема запасання продуктів стала як ніколи актуальною. Крупи - один з найпопулярніших товарів, які українці купують на прилавках магазинів. Однак, потрібно також знати скільки та як зберігати гречку, рис, манку тощо, щоб вони не зіпсувалися. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як правильно зберігати гречку, рис та інші крупи

Насамперед, дуже важливо стежити за температурою та рівнем вологості. Різкі перепади температур для будь-якої крупи не рекомендуються. Тобто в приміщенні не повинна темперарута повітря сильно залежати від часу доби.

Рівень вологості повинен зберігатися в межах 60-70%. А температура становити не менше 5 градусів вище нуля.

Також не забувайте перевіряти температуру та вологість самої крупи. Якщо ви зберігаєте рис чи гречку у мішечках, не забувайте перевертати крупу раз на тиждень. Якщо в банках чи інших доступних місцях - можна і частіше.

Чому крупа може зіпсуватися: основні причини

Дуже важливо слідкувати за запахом та зовнішнім виглядом крупи, щоб вчасно побачити, що вона зіпсувалася або починає псуватися:

Неприємний смак - ви надто довго зберігаєте крупу і вона вже "задежалася". Тому смакові та хімічні властивості рису чи гречки почали змінюватися. Поганий запах - з'являється через неналежні умови зберігання або недотримання правил "сусідства". Поява плісняви - ця проблема з'являється, якщо недотримуватися температурного режиму чи рівня вологості. Також вона псує крупи, коли в приміщенні погана вентиляція. Зміна кольору - ця причина також криється в надто довгому часі зберігання, а ще крупа змінює колір, коли на неї потрапляє сонячне світло.

Скільки можна зберігати гречку, рис та інші крупи

Якщо дотримуватися всіх правил зберігання, термін придатності для різних видів круп такий: