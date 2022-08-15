Скільки та як зберігати гречку, рис, манку і інші крупи

Під час війни проблема запасання продуктів стала як ніколи актуальною. Крупи - один з найпопулярніших товарів, які українці купують на прилавках магазинів. Однак, потрібно також знати скільки та як зберігати гречку, рис, манку тощо, щоб вони не зіпсувалися. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
Як правильно зберігати гречку, рис та інші крупи
Насамперед, дуже важливо стежити за температурою та рівнем вологості. Різкі перепади температур для будь-якої крупи не рекомендуються. Тобто в приміщенні не повинна темперарута повітря сильно залежати від часу доби.
Рівень вологості повинен зберігатися в межах 60-70%. А температура становити не менше 5 градусів вище нуля.
Також не забувайте перевіряти температуру та вологість самої крупи. Якщо ви зберігаєте рис чи гречку у мішечках, не забувайте перевертати крупу раз на тиждень. Якщо в банках чи інших доступних місцях - можна і частіше.
Чому крупа може зіпсуватися: основні причини
Дуже важливо слідкувати за запахом та зовнішнім виглядом крупи, щоб вчасно побачити, що вона зіпсувалася або починає псуватися:
- Неприємний смак - ви надто довго зберігаєте крупу і вона вже "задежалася". Тому смакові та хімічні властивості рису чи гречки почали змінюватися.
- Поганий запах - з'являється через неналежні умови зберігання або недотримання правил "сусідства".
- Поява плісняви - ця проблема з'являється, якщо недотримуватися температурного режиму чи рівня вологості. Також вона псує крупи, коли в приміщенні погана вентиляція.
- Зміна кольору - ця причина також криється в надто довгому часі зберігання, а ще крупа змінює колір, коли на неї потрапляє сонячне світло.
Скільки можна зберігати гречку, рис та інші крупи
Якщо дотримуватися всіх правил зберігання, термін придатності для різних видів круп такий:
- вівсяні пластівці - не більше півроку;
- рис - від 16 до 18 місяців;
- гречка - приблизно 20 місяців;
- вівсяна, пшенична, манна та кукурудзяна крупи - 4-10 місяців.