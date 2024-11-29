У Тбілісі поліція почала силовий розгін протестувальників

Протести спалахнули після рішення уряду припинити переговори щодо вступу до Євросоюзу.

У столиці Грузії Тбілісі правоохоронці почали силовий розгін учасників акції протесту проти рішення уряду припинити переговори щодо вступу в Євросоюз.

Про це інформує "Ехо Кавказу".

Видання пише, що поліція застосувала проти мітингувальників водомет на вулиці Чичінадзе, прилеглій до парламенту.

Перед початком розгону між поліцією та демонстрантами відбулись сутички.

У МВС Грузії заявили, що розгін акції почався оскільки вона перевищила встановлені законом норми про збори і демонстрації.

Повідомляється, що правоохоронці зачистили територію біля парламенту країни, однак протестувальники залишаються на проспекті Руставелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна не буде вести переговорів про вступ до Євросоюзу.

Крім того, ми раніше інформували, що Тбілісі охопили протести після оголошення прем'єра про відмову від вступу до ЄС.

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