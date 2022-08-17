Як зберігати ягоди на зиму: три способи

Найпопулярніші варіанти зберігання ягід на зиму - варіння, сушіння та заморожування. Багато хто вважає, що довге термічне оброблення продуктів негативно впливає на кількість вітамінів. Однак це не зовсім так. Як зберігати ягоди на зиму - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Приготування варення з ягід: найпопулярніший спосіб зберегти продукти

Існує думка, що варення не варто вибирати як спосіб зберігання ягід на зиму, тому що тоді вони втрачають майже всі свої вітаміни. Однак, це не зовсім так. Після процесу приготування у варенні можна знайти велику кількість поживних речовин, зокрема:

міді;

магнію;

заліза;

марганця;

фосфору;

кальцію;

калію.

Також у варенні з ягід можна знайти корисні для організму кислоти. Якщо правильно приготувати варення, воно містить достатню кількість клітковини, вітаміни С, В1, А, К, В2, РР та ефірні олії.

Якщо ви не знаєте, як зберігати ягоди на зиму, щоб вони були корисними для здоров'я, варто обрати саме приготування варення. Воно корисне для нервової системи і допомагає побороти стрес.

Сушіння ягід - просто та легко

Як зберегти ягоди на зиму? Це запитання хоча б раз задавала собі кожна людина, яка хоче отримати максимум від літніх продуктів в зимовий період часу. Можна вибрати сушіння, вдже сухофрукти дуже корисні для нашого організму. Зокрема, вони містять:

клітковину;

каротин;

глюкозу;

вітаміни групи В;

залізо;

калій.

Тобто висушені на зиму ягоди позитивно впливають на нервову систему, м'язи, а ще вони корисні для травлення та серця.

Заморожування - найкорисніший спосіб зберегти ягоди на зиму

Якщо ви правильно заморожуєте ягоди, в них залишається до 90% всіх вітамінів та корисних речовин. При чому після розморожування цей показник навіть збільшується.

Цей спосіб зберігання практично немає недоліків, однак варто пам'ятати про обмежене місце в морозильній камері.