Как хранить ягоды на зиму: три способа

Самые популярные варианты хранения ягод на зиму – варка, сушка и заморозка. Многие считают, что длительная термическая обработка продуктов негативно влияет на количество витаминов. Однако это не совсем так. Как хранить ягоды на зиму – читайте в материале ТСН.ua.

Приготовление варенья из ягод: самый популярный способ сохранить продукты

Есть мнение, что варенье не стоит выбирать как способ хранения ягод на зиму, потому что тогда они теряют почти все свои витамины. Однако это не совсем так. После процесса приготовления в варенье обнаруживается большое количество питательных веществ, в частности:

меди;

магния;

железа;

марганца;

фосфора;

кальция;

калия.

Также в варенье из ягод можно найти полезные для организма кислоты. Если правильно приготовить варенье, оно содержит достаточное количество клетчатки, витамины С, В1, А, К, В2, РР и эфирные масла.

Если вы не знаете, как хранить ягоды на зиму, чтобы они были полезны для здоровья, следует выбрать самое приготовление варенья. Оно полезно для нервной системы и помогает побороть стресс.

Сушка ягод – просто и легко

Как сохранить ягоды на зиму? Этот вопрос хотя бы раз задавал себе каждый человек, желающий получить максимум от летних продуктов в зимний период времени. Можно выбрать сушку, ведь сухофрукты очень полезны для нашего организма. В частности, они содержат:

клетчатку;

каротин;

глюкозу;

витамины группы В;

железо;

калий.

То есть высушенные на зиму ягоды положительно влияют на нервную систему, мышцы, а еще полезны для пищеварения и сердца.

Замораживание – самый полезный способ сохранить ягоды на зиму

Если вы правильно замораживаете ягоды, в них остается до 90% всех витаминов и полезных веществ. Причем после размораживания этот показатель увеличивается.

Этот способ хранения практически нет недостатков, однако следует помнить об ограниченном месте в морозильной камере.