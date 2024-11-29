Мобилизация 18-летних: военный объяснил, почему не следует торопиться

Военный подчеркнул, что после войны кому-то придется восстанавливать Украину, и для этого нужны молодые люди.

Мобилизовать 18-летних пока нет нужды, потому что нельзя отправить на фронт всю нацию.

Такое мнение высказал Андрей Кривущенко (Бородюля), старший лейтенант батальона "Свобода", передает "Киев 24".

"Смысл борьбы не только в том, чтобы воевать и удерживаться, не терять наши территории, но и в сохранении нации. Когда речь идет о том, что нужно сохранить нацию, мы не можем всю нацию отправить на фронт, чтобы не осталось тех, кого мы защищаем, кого нужно сохранить", – говорит военный.

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Он подчеркнул, что после войны кому-то придется восстанавливать Украину, и для этого нужны молодые люди.

"Молодые светлые председатели, которые сейчас проходят обучение, станут специалистами, будут эффективно после таких сверхтяжелых более 10 лет борьбы за нашу Независимость поднимать нашу страну с колен. Восстанавливать и экономическую, и социальную стороны нашего государства. Поэтому спешить с мобилизацией 18-летних я не вижу смысла", – подытожил Кривущенко.

Ранее в западных СМИ сообщали, что администрация действующего президента США Джо Байдена якобы призывает Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет.

У Зеленского ответили, что такие призывы бессмысленны, ведь Запад в свою очередь не предоставил достаточное количество вооружения и техники для оснащения даже уже мобилизованных солдат.

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