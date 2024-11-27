Белый дом давит на Киев, призывая уменьшить призывной возраст.
Белый дом оказывает давление на Киев с целью усиления его боеспособности в войне против российской агрессии. В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность снижения призывного возраста своих солдат до 18 лет.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного представителя администрации Белого дома.
В беседе с журналистами в среду, 27 ноября, источник заявил, что в существующих условиях Украина не может мобилизовать и подготовить достаточное количество новобранцев для отправки на фронт.
"Сейчас им нужны солдаты. Русские на самом деле добиваются прогресса, устойчивого прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции в Курске... Расширение мобилизации и дополнительная живая сила могут сыграть ключевую роль на поле боя уже сегодня", – подчеркнул чиновник.
Напомним, в армии отмечают, что войску нужно больше молодежи и предлагают снизить мобилизационный возраст до 20, а то и 18 лет.
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