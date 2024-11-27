Северная Корея планирует передать России дополнительные баллистические ракеты

США заявили в ООН о намерении режима Северной Кореи передать России новые баллистические ракеты – в дополнение к более сотни уже поставленных, которые РФ уже применила по украинским городам.

С соответствующим заявлением выступил в среду на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США Роберт Вуд, передает "Укринформ".

Как отметил представитель Соединенных Штатов, КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет.

Роберт Вуд отметил, что Пхеньян ранее незаконно передал более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами, а также более 100 баллистических ракет.

"Все они были использованы для ударов по населенным пунктам, таким как Киев и Запорожье", – сказал заместитель постпреда США.

В частности, он отметил, что США известно о введении в конфликт дополнительного оружия, в частности, большого количества самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм, а также 240-мм реактивных систем залпового огня производства КНДР.

За это РФ взамен передала Северной Корее системы ПВО, а также Пхеньян получает другие поставки, в частности, топливо, технологии и оборудование двойного назначения.

Роберт Вуд подчеркнул, что Китай имеет влияние и потенциал влияния на режим в Пхеньяне и "немедленно должен использовать это влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта".

Представитель Соединенных Штатов отметил, что Кремль продолжает игнорировать свои обязанности постоянного члена Совбеза, отказавшись от своих обязательств, что подрывает международный мир и безопасность.

Напомним, команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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